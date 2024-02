Zelensky: grazie a Ue, dimostrata unità dell'Unione

Milano, 1 feb. (askanews) - "Sono grato per la vostra decisione sullo strumento finanziario per noi, per il nostro popolo, per l'Ucraina: l'Ukraine Facility con 50 miliardi di euro per un periodo di quattro anni. Questo è un chiaro segnale che l'Ucraina resisterà e che l'Europa resisterà. È anche molto importante che questa decisione sia stata presa all'unanimità da tutti voi, da tutti i 27 Stati membri. Ed è ancora un altro chiaro segno della vostra forte unità e del sostegno all'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l'accordo raggiunto a Bruxelles sul nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina.