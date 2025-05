Zelensky conferma un grande scambio di prigionieri con la Russia

Milano, 23 mag. (askanews) - Kiev e Mosca hanno completato la "prima fase" di un importante scambio di prigionieri concordato durante i colloqui di Istanbul. Entrambe le parti hanno riabbracciato 390 persone durante la prima fase e si prevede che scambieranno un totale di 1.000 prigionieri ciascuna. "Oggi la cosa principale è che lo scambio abbia avuto luogo. Questo è il primo passo di un più ampio scambio concordato in Turchia. In realtà, questo è l'unico risultato significativo dell'incontro in Turchia; i russi stanno bloccando tutto il resto. Per ora, lo stanno bloccando. Ma il ritorno dei nostri compatrioti è proprio ciò per cui lavoriamo costantemente", ha dichiarato il presidente ucraino Volodomyr Zelensky.