Zelensky: Benvenuto Donald! Che posso dire? Devo discutere con Trump

Roma, 19 dic. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di volersi rivolgere al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump a livello umano, per conquistarlo contro il "folle" leader russo Vladimir Putin.

"Benvenuto Donald! Cosa posso dire?", ha dichiarato Zelensky, quando un giornalista gli ha chiesto a Bruxelles quali emozioni proverà quando Trump si insedierà il mese prossimo. "Penso che il presidente Trump sia un uomo forte e desidero molto averlo al nostro fianco" ha risposto.

Trump si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio, dopo aver giurato di trovare un accordo rapido per porre fine alla guerra in Ucraina scatenata da Mosca. "Conto di avere il tempo per parlare, pensare, ascoltare e sentire il suo punto di vista e mostrare il nostro", ha detto Zelensky dopo un incontro con i leader dell'Ue.