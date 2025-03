Zelensky atterrato a Gedda per i colloqui con sauditi e americani

Gedda (Arabia Saudita), 10 mar. (askanews) - Nelle immagini il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che atterra a Gedda, in Arabia Saudita, e viene accolto dai funzionari sauditi, prima dei colloqui, in programma martedì 11 marzo, tra i funzionari ucraini e i rappresentanti sauditi e statunitensi.

Zelensky incontrerà già oggi il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, mentre martedì la delegazione ucraina avrà colloqui con la controparte americana, per discutere i futuri negoziati di pace per porre fine all'invasione russa.

Zelensky inaugurerà le danze diplomatiche incontrando il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman. "Dopodiché, il mio team rimarrà in Arabia Saudita per lavorare con i nostri partner americani", ha spiegato il presidente ucraino prima di partire.

Questi colloqui, molto attesi e programmati per martedì a Gedda, devono servire a "definire un quadro per un accordo di pace e un cessate il fuoco iniziale" tra Russia e Ucraina, ha indicato l'inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, parte della delegazione Usa.

L'Ucraina è rimasta più vaga. "Speriamo di discutere e concordare le decisioni e i passi necessari", ha affermato Volodymyr Zelensky, senza specificare su quale argomento.

"È importante stabilire chiaramente quali siano le intenzioni dell'Ucraina, e se sia pronta a fare cose anche difficili, come faranno i russi", ha dichiarato il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, appena arrivato in Arabia Saudita.