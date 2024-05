Zelensky a Bruxelles: dal Belgio 30 F-16 a Kiev entro il 2028

Roma, 28 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la tappa in Spagna è volato in Belgio e a Bruxelles ha incontrato il premier Alexander De Croo, con cui ha firmato un accordo bilaterale di sicurezza e sostegno a lungo termine tra i due paesi.

Zelensky ha precisato che "il documento comprende almeno 977 milioni di euro in aiuti militari all'Ucraina quest'anno, così come l'impegno del Belgio a fornire sostegno a Kiev nel corso dei dieci anni di durata dell'accordo". Per la prima volta è stato anche specificato il numero di aerei da combattimento F-16 che saranno consegnati all'Ucraina fino al 2028: 30, con i primi che arriveranno già quest'anno, ha detto ancora il presidente ucraino.

Poi, parlando del summit di pace in programma il mese prossimo in Svizzera, ha dichiarato: "Per vostra informazione, Putin è molto spaventato dal vertice di pace. Pensava che novanta Paesi non ci avrebbero sostenuto. Ha cercato di ostacolare questo vertice e continua a farlo. Per questo sta pensando di creare una piattaforma parallela. Ed è per questo che ci sono leader che non si sono ancora espressi. Credo che ci siano quelli che possono sostenere la Russia. Quindi oggi sostengono la guerra".