Youth4Climate, oggi a Roma la conferenza di presentazione

Roma, 12 ott. (askanews) - Si è tenuta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione della tappa romana di Youth4Climate, evento gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed organizzato dallo United Nations Development Programme, in programma dal 17 al 19. Il programma della tre giorni è stato illustrato presso il Monastero di San Bonaventura, sul Palatino, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e da Agostino Inguscio, responsabile del Centro UNDP di Roma.

"L'Italia - spiega il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto - sta investendo molto sul coinvolgimento dei giovani nell'azione per il clima. La nostra Youth4Climate - aggiunge - sarà una grande occasione di confronto e ascolto con lo sguardo rivolto alla Cop28 negli Emirati Arabi, dove porteremo la voglia sana dei giovani di incidere nella sfida cruciale dei cambiamenti climatici: non solo protesta, ma impegno e proposta".

"Come Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite - spiega il responsabile del Centro UNDP di Roma Agostino Inguscio - sottolineiamo l'importanza del supporto strategico che l'Italia sta dando ai giovani nel diventare attori protagonisti nel contrasto al cambiamento climatico. L'iniziativa Youth4Climate - aggiunge - è un esempio da seguire per l'inclusione delle nuove generazioni in una nuova economia verde, fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi".

Giunta alla terza edizione e dopo il grande interesse suscitato nel 2022, Youth4Climate è ormai divenuta un'iniziativa di richiamo globale, guidata dalla collaborazione tra l'Italia e l'UNDP e orientata a mobilitare una rete attiva di giovani sul tema del "climate change": in particolare, l'evento mira a selezionare e premiare i migliori progetti presentati dai giovani di tutto il mondo per affrontare la crisi climatica, promuovendo un dialogo concreto tra giovani e attori internazionali. Per l'appuntamento romano con Youth4Climate sono attesi nella Capitale centotrenta giovani under 30, provenienti da sessantatré Paesi e selezionati su più di mille candidati.