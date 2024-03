Yours Mine, l'opera degli RM nella vetrina di Platea

Lodi, 25 mar. (askanews) - Yours Mine e l'intervento site-specific proposto dal collettivo RM, della Galleria Marina Simeti, nella vetrina di Platea Palazzo Galeano in Corso Umberto I 46 che apre la programmazione di FARE COLLETTIVO.

Ne ha parlato ad Askanews il collettivo RM.

L'opera e costituita da un'insegna al neon raffigurante un gatto che spunta da un bidone della spazzatura per strada. Il gatto, protagonista e meme e immagine dalla fortissima valenza attrattiva, suggerisce un approccio leggero alla vita, un essere carino, ma forte e resistente allo stesso tempo, oppure è semplicemente lì per distrarre. L'immagine e associata a due parole dai caratteri grafici lampeggianti, collocate sopra e sotto il logo con il gattino: mio e tuo. A cosa si riferiscono esattamente non e dato sapere, forse alla lisca di pesce che tiene nella zampa, ma invitano a colmare con l'immaginazione i dubbi dell'osservatore: un indovinello che può anche non avere una vera soluzione.

Platea Palazzo Galeano, attraverso un ciclo di quattro mostre da marzo a dicembre 2024, con opere realizzate ad hoc dai quattro collettivi RM, MRZB, Extragarbo e Hardchitepture e la pubblicazione realizzata dal quinti collettivo i Palazzo Bronzo, con FARE COLLETTIVO si è domandata quali siano le ragioni che spingono gli artisti a formare dei collettivi, quali le necessita nel creare spazio di cooperazione e condivisione, quali scenari alternativi possono scaturire da una pratica artistica collettiva in seno a una societa che tende all'individualismo e alla competitivita .

La selezione dei collettivi invitati a prendere parte a FARE COLLETTIVO e la definizione teorica del progetto stesso sono stati curati da Giulia Menegale.

Il progetto Platea Palazzo Galeano e realizzato anche grazie al supporto del main partner Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa e ai partner tecnici Solux Led Lighting Technology e Verspieren Broker di Assicurazione.