Your Assistant, per le aziende solo professionisti selezionati

Roma, 1 feb. (askanews) - Serietà e professionalità sono i due sostantivi che qualificano Your Assistant, un progetto di assistenza qualificata da remoto che sta cambiando ed evolvendo il mondo del business: "Tutto nasce da un'idea -spiega Monia Carletti, che, con i suoi due soci, Chiara Ripamonti e Andrea Pietrini, ha dato il via all'iniziativa- che ho maturato lavorando come Assistente Virtuale e gestendo più attività e più clienti. Durante quel periodo, ho verificato che molte aziende e diversi liberi professionisti hanno spesso bisogno di una figura certificata che possa rispondere, in maniera adeguata, a una determinata esigenza: un social media manager, un supporto alla contabilità, un Office Manager, un Business Travel Assistant e tanto altro. Tutte figure che dovendole assumere sarebbe troppo dispendioso ma che, per tot ore alla settimana, rendono invece l'attività più snella e più operativa ed il lavoro va avanti da se"

In poco più di un anno, YOURAssistant è cresciuta in maniera esponenziale: "Siamo partiti in tre -ricorda Chiara Ripamonti- ma ora contiamo 30 associati e oltre 60 clienti, per i quali siamo ormai un punto di riferimento importante per ogni tipo di necessità. Sembra un lavoro facile il nostro ma non lo è, perché abbiamo il compito delicato di scegliere il giusto professionista e abbinarlo, dopo call approfondite, al cliente che ne fa richiesta. La nostra non è solo. un'analisi professionale ma anche caratteriale e il matching è il risultato di diverse sfaccettature. Lavorare bene significa alimentare un passaparola positivo che è per noi la migliore pubblicità possibile per cui fornire il professionista più indicato vuol dire soddisfare chi si è rivolto a noi e far sì che ritorni".

Chiamerò sempre voi è la parola magica che i soci Your Assistant vorrebbero sempre sentirsi dire: "Fornire un professionista adeguato -dicono in coro Carletti e Ripamonti- è la premessa per un lavoro continuativo. Ma soprattutto una frase di quel genere ci gratifica perché abbiamo dato una mano al prossimo. Ci gratifica e ci stimola a continuare. Il nostro obiettivo è ora di espanderci, di aprire nuove divisioni e di avere nuovi affiliati sempre di alto livello. Con un sogno: di dare vita a un vero e proprio band che possa sempre più generare valore nei progetti di business, valore che ha come metro di valutazione anche la crescita professionale dei nostri clienti e, perché no, del management da noi selezionato. Un win-win che, alla fine, soddisfa tutti e che crea un circolo virtuoso dal quale alimentarsi".