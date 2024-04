Milano, 5 apr. (askanews) - Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen, in visita in Cina, ha affermato che i sussidi di Pechino all'industria rappresentano "un rischio per la resilienza economica globale". "Gli aiuti pubblici diretti e indiretti portano a una capacità produttiva che supera di gran lunga la domanda interna della Cina, così come ciò che il mercato globale può supportare", ha affermato Yellen da Guandong.