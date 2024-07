World Farmers Market, Prandini (Coldiretti): Italia ispira modello

Roma, 12 lug. (askanews) - "Il World Farmers Market è un'opportunità di confronto con tanti paesi a livello mondiale su un modello che l'Italia ha ispirato grazie ai mercati di Campagna Amica".

Lo ha detto il presidente il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione dell'apertura del congresso mondiale dei contadini al Circo Massimo, a Roma.

"In Italia abbiamo salvato il lavoro, per più di 30mila imprese agricole. Abbiamo sviluppato un valore all'interno della filiera superiore ai 4 miliardi e mezzo di prodotti venduti da parte dei nostri agricoltori, ma soprattutto abbiamo creato cultura, in termini di informazione, legata alla nostra biodiversità e distintività, ma in modo particolare una attenzione al tema dello spreco del cibo", ha continuato il presidente.

Prandini ha quindi spiegato: "Questo è un lavoro che vogliamo rappresentare in termini di collaborazione con tutti quei paesi che ci stanno seguendo in un modello di sviluppo anche per quelle realtà che vogliono avere una sfida diversa rispetto a quella che hanno avuto nel passato ed hanno anche gli agricoltori di carattere locale".