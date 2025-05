Tel Aviv, 13 mag. (askanews) - L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha incontrato i familiari degli ostaggi, all'indomani del rilascio del soldato israeliano-americano Edan Alexander dalla prigionia di Hamas a Gaza. "Spero che questo sia un raggio di speranza per tutti gli altri", ha detto Witkoff mentre cammina tra la folla radunata in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv.