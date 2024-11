Web Summit, Microsoft: prossima rivoluzione industriale è sull'IA

Roma, 12 nov. (askanews) - L'intelligenza artificiale è al centro del Web Summit, raduno tecnologico europeo che quest'anno si tiene a Lisbona.

Tra gli ospiti di punta, Brad Smith, presidente Microsoft, che ha invitato a "costruire la prossima rivoluzione industriale del mondo" proprio grazie all'IA.

"Come lo facciamo? Ci impegniamo non solo a crescere e a fare bene, ma anche a fare del bene - ha detto, parlando sul palco del summit - questo significa rendere la sicurezza, la privacy e la sicurezza dell'IA responsabile una priorità per ognuno di noi, in modo che il pubblico possa usare ciò che creiamo con fiducia".

L'invito quindi è stato a costruire un regime di governance dell'IA a livello mondiale e a ragionare su politiche internazionali che coinvolgano tutti i paesi, stando attenti anche al Pianeta: "Non possiamo permetterci di costruire data center e consumare elettricità senza considerare cosa significhi per una comunità locale, per un Paese o per la Terra", ha detto ancora. Un messaggio che risuona con forza nei giorni della Cop29 sul clima a Baku, in Azerbaigian.