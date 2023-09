Roma, 13 set. (askanews) - "Un no è un no, senza libertà dalla violenza non può esserci parità" e questo deve diventare legge in Europa. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione davanti al Parlamento Europeo, dopo aver elogiato i progressi che la parità di genere ha compiuto nel continente.