Von der Leyen in India incontra Modi e cerca nuove alleanze

Nuova Delhi, 28 feb. (askanews) - In un mondo sempre meno globalizzato e sempre più incerto, l'Europa cerca un riposizionamento forte. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è in India con il suo collegio di commissari, per una serie di incontri volti a costruire nuove relazioni e proteggere il vecchio continente dal deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti.

Von der Leyen prima di incontrare il Primo Ministro Narendra Modi a Nuova Delhi ha detto che l'Unione Europea sta valutando una partnership per la sicurezza e la difesa con l'India.

"Questo ci aiuterà a intensificare il nostro lavoro per contrastare le minacce comuni, che si tratti di terrorismo transfrontaliero, minacce alla sicurezza marittima, attacchi informatici o il nuovo fenomeno che vediamo: gli attacchi alle nostre infrastrutture critiche" ha detto la presidente della Commissione europea.

La delegazione punta ad approfondire i suoi legami diplomatici e commerciali con la quinta economia mondiale dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una serie di dazi contro molti paesi che andrebbero a penalizzare pesantemente le economie europee.