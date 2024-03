Von der Leyen a Cipro, colloqui su corridoio marittimi per aiuti a Gaza

Nicosia, 8 mar. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è recata a Cipro dove ha incontrato il presidente Nikos Christodoulides con cui ha parlato a Nicosia del progetto di un corridoio di aiuti marittimi per Gaza, su cui il governo cipriota insiste da mesi.

"Oggi ci troviamo davanti a una catastrofe umanitaria a Gaza" e "la principale sfida è riuscire a far arrivare gli aiuti alle persone", ha detto von der Leyen, annunciando che "oggi la Repubblica di Cipro, la Commissione europea, gli Emirati arabi uniti e gli Stati Uniti, naturalmente sostenuti da altri partner importanti, hanno intenzione di aprire un corridoio marittimo per consegnare più aiuti possibili via mare".

"Siamo prossimi all'apertura di questo corridoio, speriamo domenica prossima", ha precisato poi in in conferenza stampa la presidente della Commissione Ue, "mentre un'operazione pilota verrà lanciata oggi".