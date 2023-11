Volo ipersonico, Gen. Goretti: è già attuale, realtà seria su cui stiamo lavorando

Pozzuoli (Na), 10 nov. (askanews) - "Giusto stamattina o ieri sera, Israele ha lanciato un missile ipersonico (un Arrow 3, ndr) per difendersi da un attacco, da un missile yemenita, quindi, come vedete non è neanche futuro... è molto attuale. Ecco perché noi dobbiamo affrontare questo argomento in maniera seria perché è veramente seria questa realtà. Noi stiamo lavorando, c'è fermento. Qualche anno fa parlare di Spazio era tabù, nessuno sapeva nulla, era ricerca, oggi non è più ricerca, è sì ricerca ma anche fatti, sostanza e molti ne parlano. Qui abbiamo presentato il meglio che potevamo offrire per far capire che ormai c'è un terreno seminato che sta crescendo".

Lo ha detto il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, nel suo discorso conclusivo del simposio di due giorni dedicato al volo ipersonico all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Na).