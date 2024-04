Vivere della propria terra e ottenere una rendita agricola

Roma, 12 apr. (askanews) - Lui si chiama Alessandro, lei Valentina. Un amore che si è trasformato, nel corso degli anni, in un progetto: "Siamo partiti con un pezzetto di terra e un budget ridottissimo -ricorda Alessandro- con l'obiettivo di vivere dei prodotti da noi realizzati. Unendo le nostre expertise, abbiamo studiato a lungo per dare vita a una coltivazione che fosse davvero sostenibile. Abbiamo così ideato un metodo green puntando, almeno all'inizio, su ortaggi e zafferano. Ottenuta la prima raccolta, non solo ci siamo nutriti con quanto eravamo riusciti a ottenere ma ci siamo anche affacciati sul mercato per la vendita. Ed è così che alcuni ristoranti stellati hanno acquistato il frutto del nostro lavoro a un prezzo triplicato rispetto a quello di mercato, riconoscendo la qualità di quanto da noi offerto".

Ma quei primi esperimenti hanno portato frutti decisamente più significativi: "È nata la nostra azienda agricola -spiega Alessandro- ma soprattutto abbiamo capito che è possibile costruire la propria indipendenza alimentare e, nello stesso tempo, raggiungere, con l'agricoltura, quella libertà finanziaria che tutti desideriamo. Abbiamo allora deciso di mettere a disposizione di tutti il nostro metodo che abbiamo chiamato Bsc, dando vita a Rendita Agricola, la nostra azienda di formazione. Consapevoli che, per iniziare, serve solo seguire le nostre indicazioni. Bastano pochi metri quadri di terreno, una manciata di ore e un gruzzoletto molto ma molto limitato. L'esperienza invece arriva con la pratica e con la formazione".

La prima fase dunque è nella coltivazione: "Il cui approccio -afferma ancora Alessandro- è frutto, in particolare, del lavoro di Valentina e dei suoi studi da biologa. Ma far nascere i prodotti non basta. Il metodo consta di una seconda fase che gestisce la vendita e quindi l'impatto sul mercato. Il nostro metodo, e qui interviene la mia esperienza nel marketing, permette di sviluppare un mindset imprenditoriale che consente di creare la propria rendita agricola anche se non si ha tempo, spazio, denaro o esperienza. Come? Piazzando quei prodotti così ottenuti e altamente qualitativi a un prezzo triplo rispetto a quello della concorrenza. Proprio come è accaduto a noi e come sta accadendo a tante persone che hanno deciso di formarsi nella nostra azienda".

La consapevolezza è l'aspetto più importante del metodo costruito da Alessandro e Valentina: "La scelta dell'attività agricola -conclude Alessandro- deve nascere da un'attenta valutazione del proprio punto di partenza, delle proprie esigenze personali e degli obiettivi a breve e lungo termine che una persona si pone e non sulla base della coltivazione che fa guadagnare di più o di quella che in questo momento tira maggiormente. Si può partire subito in grande e con un progetto ben strutturato, se il desiderio è quello di costruire in breve termine un'azienda agricola competitiva, ma, con il nostro metodo, si può anche partire con il tuo ritmo e cominciare a guadagnare fin da subito anche se si ha solo uno spazio limitato dentro casa o uno spazio cementato. Con soddisfazioni importanti: vivere una vita appagante e ottenere una rendita. What else?".