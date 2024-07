Vietti (Anfir): Finanziarie regionali fondamentali

Roma, 4 lug. (askanews) - "Le Finanziarie Regionali sono strumenti fondamentali per la stabilità e lo sviluppo economico dei loro territori. Ciò ancor più durante le fasi di prevenzione e gestione delle crisi d'impresa, garantendo che le aziende locali possano affrontare le sfide della competizione con maggiore resilienza e capacità di innovazione", lo ha detto Michele Vietti -presidente di A.N.FI.R. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FINANZIARIE REGIONALI al Workshop "Crescita, prevenzione e gestione della crisi: il "cambio di pelle" delle PMI", organizzato dal Network Valore Impresa.

"Offriamo soluzioni per la ristrutturazione del debito delle imprese in difficoltà, evitando fallimenti e preservando i posti di lavoro; fondi di emergenza per fornire liquidità immediata alle imprese colpite da crisi, permettendo loro di mantenere operatività e occupazione; finanziamenti per la riconversione delle imprese verso settori meno colpiti dalla crisi o più promettenti, facilitando la transizione economica e la diversificazione delle attività; partnership Pubblico-Private per implementare piani di rilancio economico, coordinando gli sforzi per massimizzare l'impatto positivo sui territori". Ha concluso così Vietti