Vietti (ANFIR): con Coopfond per l'accesso al credito cooperative

Torino, 1 lug. (askanews) - "Con la firma dell'accordo con Coopfond ANFIR si impegna a promuovere l'approfondimento, la conoscenza e la diffusione di buone pratiche tra le proprie associate rispetto a possibili misure di supporto dell'imprenditorialità cooperativa, che portino a un intervento in pool con Coopfond, nonché a collaborare con il fondo mutualistico per elaborare strumenti e progetti che le Finanziarie regionali possano adottare sulla base dell'autonomia decisionale che le caratterizza. Inoltre, ANFIR si impegna a facilitare l'accesso al credito per le cooperative attraverso accordi di collaborazione con banche e istituzioni finanziarie. Questo supporto è essenziale per le cooperative, che spesso trovano difficoltà nell'ottenere finanziamenti dai canali tradizionali". Così Michele Vietti, presidente ANFIR, a margine del convegno "Nuovi strumenti di partecipazione per lo sviluppo del territorio", organizzato da Coopfond SpA e LegacoopPiemonte.