Roma, 1 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha insistito sulla necessità che tutti i 27 paesi dell'Unione Europea si accordino su 50 miliardi di euro di aiuti finanziari per l'Ucraina, attualmente bloccati dall'Ungheria. "Abbiamo bisogno di un accordo a 27", ha detto Scholz ai giornalisti arrivando a Bruxelles alla riunione dei leader per cercare di superare il veto del primo ministro ungherese Viktor Orban. "Non dovremmo cercare soluzioni alternative" ha aggiunto.