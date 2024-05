Ventotene Europa Festival, giovani a confronto sull'Europa

Roma, 15 mag. (askanews) - A un mese esatto dalle elezioni europee si è svolto il Ventotene Europa Festival, giunto ormai alla sua ottava edizione. Ideato dall'Associazione di promozione sociale La Nuova Europa, il Ventotene Europa Festival quest'anno è stato promosso e organizzato in collaborazione con l'Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG) e con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Il titolo: "L'anno delle scelte, dalla guerra alla pace", ed è stato insignito della "Medaglia del Presidente della Repubblica". Oltre sessanta ragazzi selezionati dall'Agenzia Italiana per la Gioventù e provenienti da tutta l'Unione Europea, chiamati a votare alle prossime elezioni, si sono confrontati su temi di partecipazione e cittadinanza attiva, identità nazionale ed europea, percorsi europei di formazione, impegno giovanile nelle istituzioni e disinformazione e new media.

Raffaella Rizzo, Direttrice del Festival e della Scuola d'Europa:

"Abbiamo cominciato nel 2017 con tre scuole ed oggi siamo all'ottava edizione con tantissimi giovani da tutta Europa. Una schiera di ragazzi da tanti paesi nuovi e sono curiosa di leggere il risultato di queste loro proposte, così come fecero i loro giovani colleghi nel 2017".

Alle conferenze, presso la Sala Polivalente di Ventotene, hanno fatto seguito laboratori e workshop interattivi dedicati ai programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, gestiti dall'Agenzia Italiana per la Gioventù.

Federica Celestini Campanari, Commissario Straordinario AIG:

"L'Agenzia Italiana per la Gioventù ha avuto il piacere quest'anno di coorganizzare il festival. Con una nostra call siamo riusciti a raccogliere l'adesione di più di 700 ragazzi da tutta Italia e dall'Europa, selezionandone 60. Per ragionare insieme sul futuro dell'Europa a pochi giorni ormai dalle prossime elezioni europee. Focalizzando sulle idee dei giovani per il futuro della nostra Europa".

Tanti gli ospiti, istituzionali e non, presenti a Ventotene, con la kermesse aperta da un concerto dal vivo di Naomi Berril, cantante e polistrumentista irlandese che ha inserito Ventotene nel suo tour internazionale. Presente, con un videomessaggio, anche Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il Pnrr.