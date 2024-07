Venezuela, Tajani: "Perplessità su regolare svolgimento elezioni"

Roma, 29 lug. (askanews) - "Ho espresso dalle prime ore di oggi perplessità sul risultato elettorale: chiediamo trasparenza e ci auguriamo che i risultati annunciati siano corrispondenti alla volontà del popolo, ma molti dubbi ci sono per come si è votato". Così il ministro degli Esteri Antonio tajani ha commentato le elezioni in Venezuela in cui è risultato eletto con il 51,2% dei voti secondo la Commissione elettorale del regime, mentre l'opposizione ha denunciato brogli e manipolazioni e sostiene di aver vinto con il 70% dei voti.