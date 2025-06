Venezia, un forum internazionale sulla pietra naturale autentica

Venezia, 13 giu. (askanews) - Un evento per rispondere ad alcune domande sulla pietra naturale autentica, a partire dalla relazione tra questo materiale e l'architettura, il design o l'arte, ma anche con l'ambiente e, più in generale, con la nostra società. Lo IUAV di Venezia ospita la due giorni dell'International Forum - Stone is. organizzato da PNA, Rete Pietra Naturale Autentica.

"Questo forum - ha spiegato ad askanews Stefano Ghirardi, presidente di PNA - rientra in quel progetto di crescita da parte della nostra Rete. Ci siamo costituiti sette anni fa per promuovere l'utilizzo e l'impiego della pietra naturale autentica. Abbiamo poi arricchito il nostro cammino con una serie di documenti tecnici e chiaramente questo forum diventa un momento ulteriore per arricchire quello che è il percorso che PNA sta affrontando in maniera molto forte, in maniera molto disponibile nei confronti dell'architettura, nei confronti del mondo del design, nel confronto del mondo degli stakeholder".

L'evento veneziano ha riunito 12 relatori da tutto il mondo, tra i quali anche il grande architetto statunitense Peter Eisenman, e ha previsto incontri, dibattiti e workshop articolati lungo sei sezioni che seguono l'intero ciclo vitale della pietra.

"Questo forum - ha aggiunto Raffaella Laezza, coordinatrice scientifica dell'evento - è organizzato in un modo molto vitale e questo significa che attraverso gli interventi di tutti i nostri relatori, nazionali e internazionali, costruiremo una nuvola di parole, un mapping di parole, un orientamento al progetto della pietra, la pietra naturale, per i progettisti del futuro. Con questo lessico noi vorremmo appunto riverberare nel progettista la possibilità di mettere parole nuove e quindi di offrire quella parte creativa che l'intelligenza artificiale non ci può dare".

Tra tecnologia e storia, la pietra racconta la cultura umana, ma anche un'attenzione forte al mondo che è già nella post-sostenibilità e quindi ai comportamenti di tutte le aziende della rete, orientati da PNA a una profonda consapevolezza ambientale. Che è ovviamente legata anche alla naturale durevolezza della pietra. "È un materiale che si propone, con le sue origini millenarie - ha concluso Stefano Ghirardi - di avere un arco temporale di impiego di secoli, come ci dimostrano le realizzazioni che abbiamo apprezzato e che apprezziamo quotidianamente, anche in questa meravigliosa città di Venezia".

A conferma della natura della pietra come punto di incontro tra ambiente naturale e ambiente costruito, che è anche uno dei temi forti della Biennale Architettura in corso a Venezia, cui il forum ha guardato con interesse.