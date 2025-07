Venezia, completata messa in sicurezza del piccolo migrante di Banksy

Venezia, 24 lug. (askanews) - Sono stati completati a Venezia i lavori di messa in sicurezza di "The Migrant Child", l'opera realizzata da Banksy nel maggio 2019 sulla facciata di Palazzo San Pantalon sul Canal Grande, curati da Banca Ifis. L'intervento sul murale è stato deciso per il deperimento di una porzione pari al 30% dell'opera dell'artista britannico.

Affidati al restauratore Federico Borgogni, i lavori di messa in sicurezza di "The Migrant Child" hanno preso il via a inizio giugno 2025. Dopo le fasi di depolveratura, consolidamento superficiale e di profondità e pulitura delle superfici, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025, è stata asportata una parte del muro della facciata del Palazzo.

La scelta di preservare l'opera distaccando la porzione di muro rappresenta un'innovazione per il restauro a parete in Italia. La tecnica pittorica utilizzata da Banksy, unita alla natura storica della parete del Palazzo su cui è stato raffigurato il Bambino migrante, hanno infatti reso inutilizzabili le tecniche classiche di restauro usate per affreschi e per la street art. Attraverso il distacco, dunque, Banca Ifis vuole garantire - assicurano dall'istituto - "la piena conservazione e fruibilità di un'opera unica nel suo genere", che è solo la seconda in Italia ufficialmente rivendicata da Banksy.

Ora il piccolo migrante verrà restaurato in laboratorio e al termine di questi lavori l'opera di Banksy sarà nuovamente resa fruibile al pubblico nell'ambito delle progettualità gratuite organizzate da Ifis art.