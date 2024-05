Venditti dedica "Ci vorrebbe un amico" a Lucio Dalla

Roma, 7 mag. (askanews) - Emozionante esibizione live di "Ci vorrebbe un amico" di Antonello Venditti nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, dove l'artista ha presentato il nuovo progetto dedicato al 40esimo anniversario della canzone divenuta inno generazionale "Notte prima degli esami" (1984-2024), che ha ricevuto il patrocinio del MiC. "Dedico questa canzone a Lucio (Dalla) e a tutti voi", ha detto prima di iniziare.

L'anteprima live del nuovo progetto discografico è in programma il 19 maggio all'Arena di Verona, per poi per prendere il via ufficialmente a giugno, con tre date alle Terme di Caracalla (18, 19 e 21). Le celebrazioni proseguiranno poi a luglio con un lungo tour

estivo (partenza il 13 Luglio da Pistoia) che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola. "Cuore", che contiene il brano "Notte prima degli esami", con le sue 8 tracce è un disco che ha segnato la storia della musica italiana .

L'intero progetto ha ricevuto il Patrocinio del Ministero della Cultura ed è stato presentato il 7 maggio 2024 nella sede del MiC, alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano e del sottosegretario Gianmarco Mazzi.