VDOC Monopoli, torna festival dell'ukulele: tre giorni di musica e festa

Monopoli, 27 mag. (askanews) - "Monopolele 2025 Mediterranean Ukulele Fest: sono tre giorni di eventi straordinari, tre giorni di concerti straordinari con musicisti che vengono da tutto il mondo, per tre sere di festa e tre sere di incontri di cultura. Abbiamo venerdì sera uno straordinario inizio con James Hill dal Canada, sabato sera Taimane dalla Hawai e Domenica sera la Ukulele Orkestra of Great Britain. Ma questi sono soltanto i momenti di picco, poi ancora abbiamo Vinicius Vivas dal Brasile, abbiamo artisti straordinari, la possibilità di imparare l'ukulele partendo da zero, corsi per tutti i livelli e la possibilità di suonare di giorno e di notte nei posti più belli e straordinari della città". Così Marco Minenna, organizzatore di Monopolele, ci ha presentato l'edizione 2025 del più grande festival italiano dedicato al chitarrino a 4 corde, che si tiene nella cittadina pugliese dal 30 maggio al 1 giugno con ospite speciale Raphael Gualazzi.