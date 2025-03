Milano, 20 mar. (askanews) - Squadre dei vigili del fuoco al lavoro da questa notte per spegnere un vasto incendio che ha interessato tre capannoni di un mercato ortofrutticolo a Milano, in via Lombroso, nell'area Est del capoluogo lombardo.

Il rogo ha interessato una superficie di oltre 2.500 metri quadri. Proseguono le operazioni per bonificare l'area.