Valerio Mastandrea torna con "Nonostante", dal limbo all'amore

Roma, 20 mar. (askanews) - Arriva il 27 marzo nei cinema il nuovo film di Valerio Mastandrea, "Nonostante", che con speciale leggerezza racconta la storia di un uomo sospeso in un limbo tra vita e morte, che viene travolto dalle emozioni che rifugge. Per Mastandrea i "Nonostante" sono una categoria umana, come ha spiegato: "Persone che hanno, attraverso il riconoscimento dei sentimenti e il coraggio di affrontarli, trovano il modo di vivere e di resistere a tutto".

Il regista è anche protagonista di questa commedia, affiancato da Lino Musella, Laura Morante, e Dolores Fonzi, colei che porta scompiglio nel suo ordine tranquillizzante. Il film è infatti anche il racconto di come, all'improvviso, in maniera banalmente semplice, può nascere una storia d'amore. "Raccontare i personaggi immobili, costretti all'immobilità, che si devono muovere o comunque devono trovare la forza per farlo, quando vengono in contatto con l'amore, con l'essenza dell'amore, mi sembra un modo originale, un modo concreto per raccontare una storia d'amore" ha detto il regista.