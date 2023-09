Valentina Cenni e Stefano Bollani raccontano "Via dei Matti n. 0"

Roma, 22 set. (askanews) - Valentina Cenni e Stefano Bollani riaprono finalmente le porte della loro casa strabordante di musica in "Via dei Matti n. 0", il programma cult di Rai Cultura realizzato da Ballandi che ritorna dal 25 settembre dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai3.

Ogni sera i padroni di casa partono da un argomento diverso legato alla musica per giocare, conoscere cose nuove e seguire insieme il flusso delle note e delle parole che può portare a risultati inaspettati come collegare, senza scomporsi troppo, un brano di Miles Davis ad antichi rituali induisti o una canzone di Raffaella Carrà ai classici della musica del romanticismo tedesco.

In "Via dei Matti n. 0" non mancheranno gli ospiti provenienti dal mondo della musica, del cinema e dello spettacolo chiamati a improvvisare con i conduttori e a divertirsi, proprio come avviene in una serata a casa tra amici dove ci si riunisce intorno a un pianoforte per fare festa insieme. Nella prima settimana entrano nella casa della musica: l'attore e musicista Ascanio Celestini ospite della prima puntata in onda il 25 settembre. A seguire il fisarmonicista Samuele Telari il 26 settembre e il cantautore Mario Venuti mercoledì 27. E ancora, la violinista Gaia Trionfera giovedì 28 e a chiudere la prima settimana Sergio Cammariere venerdì 29 settembre.

Come sempre, ogni puntata si chiuderà con Valentina e Stefano insieme al piano per una reinterpretazione personalissima di brani che spaziano dal repertorio brasiliano al cantautorato italiano, dal pop inglese alla canzone popolare. Il risultato è una sorta di playlist infinita che si arricchisce ogni sera di un tassello in più e costruisce un mondo di suoni da ascoltare e vedere con orecchie e occhi nuovi.

"Via dei Matti n. 0" è un programma di Valentina Cenni, Stefano Bollani, Fosco D'Amelio, Rossella Rizzi, Duccio Battistrada, Giovanni Robertini e Lorenzo Scoles. La regia è di Alessandro Tresa. La fotografia è di Antonio Scappatura. La Scenografia è di Federica Luciani. Un programma di Rai Cultura realizzato da Ballandi. Capo Progetto Rai Luisa Pistacchio. Produttore Esecutivo Ballandi Luca Catalano.