Valditara: "Una targa per chi fu espulso da scuola per leggi razziali"

Milano, 13 set. (askanews) - "Oggi è una giornata significativa, una giornata molto importante anche perché la scopertura di questa targa in onore e in memoria di tutti coloro che sono stati espulsi dalla scuola italiana, studenti, docenti, dirigenti scolastici, ma anche lavoratori del ministero, avviene proprio nella settimana in cui inizia l'anno scolastico. Quindi un messaggio forte, un messaggio forte a tutte le ragazze, tutti i ragazzi italiani per ricordare, perché non accada mai più quella terribile tragedia". Lo ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione dell'inaugurazione della targa in memoria degli espulsi dalla scuola italiana, esposta nei pressi della Biblioteca del Ministero.

"E' un messaggio per ricordare che la scuola italiana, la scuola repubblicana mette al centro la persona, è la scuola costituzionale che valorizza la persona, valorizza la cultura del rispetto, dell'uguaglianza, di tutti senza alcuna discriminazione di razza, di religione, di sesso. Anche questo è importante sottolineare proprio nell'ottantacinquesimo anno dal giorno in cui entrarono in vigore queste famigerate leggi raziali".