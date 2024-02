Valditara: "La Costituzione come stella polare anche a scuola"

Roma, 23 feb. (askanews) - "Se la Costituzione deve diventare la stella polare per chi opera nella politica, nella società, per chi viene da noi per la prima volta. Se la Costituzione deve essere quel momento unificante, credo che dobbiamo realizzare la Costituzione anche nella nostra scuola": lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo alla Camera al convegno "Come nasce la Costituzione".

"Ecco perché io parlo sempre di scuola costituzionale: è la scuola che mette al centro lo studente, la persona dello studente, sembrerà scontato, guardate che non lo è, me ne accorgo tutti i giorni. La scuola costituzionale mette al centro la persona dello studente per valorizzarne i talenti, le abilità, per affrontare le sue fragilità ed esaltare le sue potenzialità", ha aggiunto, sottolineando di avere fortemente voluto tra le prime cose "il docente tutor, proprio per quella personalizzazione della formazione, una formazione costruita come un abito sartoriale, modellata sulle esigenze, i talenti e le potenzialità del singolo studente".