Valditara firma Protocollo con Fondazione PENSARE oltre

Roma, 26 feb. (askanews) - Firmato a Roma il Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la Presidente della Fondazione Culturale PENSARE oltre ETS Elisabetta Armiato, già étoile de La Scala di Milano e Cavaliere della Repubblica per l'impegno umanitario.

Il documento dà il via ad un progetto ambizioso, incentrato sull'esperienza di "Bravo! di Maestri d'Arte", frutto di 20 anni di studi e attività sul campo della Fondazione che, con gli Autori Elisabetta Armiato, Gabriella Landini Saba e Luisa Piarulli, ha dato vita ad un nuovo modello educativo per bambini e adolescenti, per un apprendimento da protagonisti che valorizza il talento di ciascuno, ispirandosi alle note "Botteghe d'Arte" del Rinascimento. Non un sistema standardizzato, dunque, ma un percorso che consenta ai giovani 'apprendisti' di scoprire i propri talenti, attraverso i Mestieri d'Arte Artigiana e le Arti sceniche, stimolati dal 'Fare bene per Fare il bello', affinché ogni bambino sperimenti il valore e utilità del saper creare qualcosa di importante perché scelto da lui. Non solo un nuovo modello educativo, ma anche un possibile orientamento professionale per il futuro, per promuovere e tramandare quelle eccellenze del nostro made in Italy che tutto il mondo ci invidia.

"Fin da bimba la mia 'bottega d'arte' è stata il palco della Scala - ha dichiarato la Armiato - per questo ho scelto di impegnarmi affinché la bellezza che si vive in ogni Mestiere d'arte, come è successo nel mio, potesse essere fruita dalle giovani generazioni, dando modo a bambini e adolescenti di individuare i propri talenti con veri Maestri d'Arte, che sappiano riconoscere, rispettare e premiare l'unicità di ciascuno di essi. Sono grata al Ministro Valditara per aver subito colto il senso profondo di questo progetto".

L'iniziativa toccherà le scuole italiane di alcune città pilota, del nord e del sud, situate in contesti svantaggiati. Artisti e consulenti culturali saranno i referenti delle diverse culture del territorio: oltre alla Presidente Armiato, che sarà in Lombardia, regione che darà il via al progetto, il Lazio potrà contare sul talento poliedrico della cantante Alma Manera, mentre la Calabria sarà affidata alla docente di piano e concertista Silvia Leggio.