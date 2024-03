Usa2024, Trump vince le primarie in 12 stati: un giorno fantastico

Mar-a-Lago (Usa), 6 mar. (askanews) - Con la vittoria in tasca in almeno 12 dei 15 stati al voto per le primarie repubblicane nel Super Tuesday, l'ex presidente Donald Trump, ha festeggiato dal suo resort a Mar-a-Lago, in Florida, parlando di una "notte fantastica, un giorno fantastico".

"Lo chiamano Super Tuesday per un motivo", ha detto Trump durante il discorso aggiungendo: "Faremo qualcosa che francamente nessuno ha mai fatto da molto tempo".

Trump è dato per vincente in 12 dei 15 stati in palio, e si avvicina sempre di più alla nomination per la Casa Bianca.