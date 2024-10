Usa2024, Trump: "Kamala e Biden pessimi, hanno distrutto il Paese"

New York, 28 ott. (askanews) - L'ex presidente e candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha accusato Kamala Harris di aver distrutto gli Stati Uniti. Gli attacchi alla sua rivale sono stati al centro del suo incontro con i sostenitori a New York. "Martedì prossimo dovete alzarvi in piedi e dire a Kamala Harris che ha fatto un lavoro pessimo, che quel corrotto di Joe Biden ha fatto un lavoro pessimo. Avete distrutto il nostro Paese. Non vogliamo più saperne, Kamala, sei licenziata. Vai via, vai via, sei licenziata"