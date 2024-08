Usa2024, Trump attacca Harris su immigrazione e "frontiere aperte"

Montezuma Pass (Arizona), 22 ago. (askanews) - Parlando dal confine tra l'Arizona e il Messico il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha ribadito i suoi attacchi contro gli immigrati affermando di nuovo falsamente che sono responsabili di una quota sproporzionata di criminalità. Trump ha attaccato ripetutamente quelle che lui chiama le politiche di "frontiera aperta" del Partito Democratico. Trump ha incontrato le famiglie delle vittime che, a suo dire, sono state uccise da migranti che avevano attraversato illegalmente il confine. "Mentre Kamala pronuncia il suo discorso alla convention stasera, non menzionerà le vittime. Non ne parlerà nemmeno", dice. "Kamala dice che vuole parlare del futuro. No, queste persone vogliono tornare al passato sicuro. Non abbiamo un futuro con le frontiere aperte". L'ex presidente ha poi cercato di attribuire la presunta ondata di crimine negli Stati Uniti alla vicepresidente americana e candidata Dem Kamala Harris perché Biden l'ha nominata per indagare sulle cause dell'aumento della migrazione dall'America Centrale.