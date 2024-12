Usa, ucciso a Manhattan il CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson

New York, 4 dic. (askanews) - Immagini della strada a New York dove è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Brian Thompson, Ceo di UnitedHealthcare, la più grande compagnia assicurativa sanitaria privata degli Stati Uniti. I media locali riferiscono di un omicidio mirato e di un sospettato in fuga.

La società avrebbe dovuto tenere oggi il suo Investor day, immediatamente cancellato a seguito dell'omicidio. Brian Thompson è stato colpito al petto e alla gamba alle 6.45 del mattino davanti all'Hilton hotel a Midtown Manhattan. Gli agenti di polizia, intervenuti sul posto, lo hanno trovato privo di sensi. Thompson stato portato in ospedale in condizioni critiche e in seguito dichiarato morto.

La polizia sta ancora cercando l'autore dell'omicidio e investigando sul movente, al momento non chiaro.

Thompson è diventato il Ceo di UnitedHealthcare, la più grande compagnia assicurativa sanitaria del paese, nel 2021. È entrato a far parte della società madre UnitedHealth Group nel 2004 e ha lavorato su fusioni, acquisizioni e vari programmi governativi.

Il sospettato dell'omicidio è descritto come un uomo bianco che indossava una felpa nera con cappuccio, pantaloni neri, scarpe da ginnastica nere con rifiniture bianche e uno zaino grigio, ha detto una fonte alla rete CNBC. Il sospettato sembra abbia usato un'arma da fuoco con silenziatore.

Né un venditore ambulante della zona, né il portiere dell'Hilton hotel si sono accorti dell'attentato. Proprio all'Hilton UnitedHealthcare avrebbe dovuto tenere un incontro con gli investitori. Secondo le fonti di Cnbc, il delitto sembra essere stato preparato in anticipo.