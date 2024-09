Usa, Trump: porrò fine alla guerra in Ucraina e caos in Medio Oriente

Roma, 28 set. (askanews) - Kamala Harris non sarà mai in grado di mettere fine al conflitto in Ucraina, ha attaccato il candidato repubblicano alla Casa Bianca, l'ex presidente Usa Donald Trump, dopo che la sua avversaria Kamala Harris ha incontrato, come ha fatto lui, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Trump ha ribadito che risolverà la guerra in Ucraina e porrà fine anche al caos in Medio Oriente; parlando a un comizio elettorale a Walker, nel Michigan, ha detto: "Metterò fine

al caos in Medio Oriente e impedirò la Terza Guerra Mondiale, qualcosa che posso fare io e che nessun altro sarà in grado di fare, li conosco tutti".