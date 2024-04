Usa, Trump: i singoli Stati dovrebbero avere proprie leggi sull'aborto

Washington, 8 apr. (askanews) - "Molte persone mi hanno chiesto quale sia la mia posizione sull'aborto e sul diritto all'aborto, soprattutto perché sono stato orgogliosamente la persona responsabile della fine di qualcosa che tutti gli studiosi legali di entrambe le parti volevano e a cui, in effetti, hanno chiesto di porre fine: la sentenza Roe contro Wade. Volevano che finisse tutto. Va ricordato che i democratici sono quelli radicali su questa posizione perché sostengono l'aborto fino al nono mese e anche oltre".

Lo ha affermato il tycoon ed ex presidente americano Donald Trump sul social Truth, in un messaggio finalizzato alla campagna elettorale in vista della su prossima nuova corsa alla Casa Bianca.

"La mia opinione - ha detto - è che ora abbiamo l'aborto dove tutti volevano da un punto di vista legale, gli Stati decideranno con il voto o la legislazione o forse entrambi. E qualunque cosa decidano, deve essere la legge vigente in quel caso, la legge dello Stato. Molti Stati saranno diversi. Molti avranno un numero diverso di settimane o alcuni saranno più conservatori di altri. Alla fine, si tratta della volontà del popolo. Dovete seguire il vostro cuore o, in molti casi, la vostra religione o la vostra fede. Fate ciò che è giusto per la vostra famiglia e ciò che è giusto per voi stessi, ciò che è giusto per i vostri figli, fate ciò che è giusto per il nostro Paese e votate."

"Come (ex presidente repubblicano degli Stati Uniti, ndr) Ronald Reagan, sono fortemente a favore delle eccezioni in caso di stupro, incesto e nei casi in cui è in pericolo la vita della madre."

"Sotto la mia guida, il Partito Repubblicano sosterrà sempre la creazione di famiglie americane forti, fiorenti e sane. Vogliamo rendere più facile per madri e famiglie avere figli, non più difficile! Il che include sostenere la disponibilità di trattamenti di fertilità come l'IVF (la fecondazione in vitro, ndr) in ogni Stato in America. Come la stragrande maggioranza degli americani, tra cui la stragrande maggioranza dei repubblicani, conservatori, cristiani e pro-vita americani, sostengo fortemente la disponibilità di accesso all'IIVF per le coppie che stanno cercando di avere un bambino. Cosa c'è di meglio o di più bello"?