Usa, Trump e Musk attaccano i giudici e la burocrazia federale

Milano, 12 feb. (askanews) - La Casa Bianca ha pubblicato l'ordine esecutivo che impone il taglio della forza lavoro del governo federale e chiarisce che le agenzie federali dovranno ricevere l'approvazione su ogni nuova assunzione da un funzionario Doge, il dipartimento per l'Efficienza governativa, guidato da Elon Musk.

Durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, il presidente Usa Donald Trump, affiancato da Musk, ha attaccato i giudici: "Siamo stati eletti, tra le altre cose, per trovare tutte frodi, abusi, tutte queste cose orribili che stanno succedendo. Abbiamo trovato miliardi e miliardi di dollari di sprechi ed è assurdo che i giudici vogliano cercare di fermarci mentre scoviamo questa corruzione, è una violazione molto grave".

Elon Musk,accompagnato da uno dei suoi figli, ha affermato che senza tagli al bilancio, gli Stati Uniti si dirigerebbero verso la "bancarotta". "Abbiamo un deficit di duemila miliardi di dollari, e se non facciamo qualcosa per questo deficit, il paese andrà in bancarotta. E' sbalorditivo che i soli pagamenti degli interessi sul debito nazionale superino il budget del Dipartimento della Difesa, il che è scioccante, perché spendiamo un sacco di soldi per la difesa, ma se continua così, essenzialmente faremo fallire il paese", ha sottolineato Musk, secondo il quale "ridurre la spesa pubblica è essenziale".

E poi l'attacco alla burocrazia: "Abbiamo questo quarto ramo del governo non eletto e incostituzionale, che è la burocrazia, che ha, per molti versi, attualmente, più potere di qualsiasi rappresentante eletto. E questa non è una cosa che la gente vuole", ha detto Musk aggiungendo che l'unico modo per "salvare la democrazia è distruggere la burocrazia federale".