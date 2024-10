Milano, 4 ott. (askanews) - Donald Trump ha esortato gli elettori a votare in anticipo e a dire a Kamala Harris "sei licenziata" durante un comizio a Saginaw, Michigan. Trump ha elogiato anche la prestazione del suo compagno di corsa JD Vance nel dibattito per la carica di vicepresidente contro Tim Walz. "Ho arruolato il miglior atleta", ha affermato Trump, "e non vogliamo un idiota come presidente" riferendosi a Walz.