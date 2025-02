Usa, Robert Kennedy Jr. è il nuovo segretario alla Salute

Washington, 14 feb. (askanews) - Robert Kennedy Jr., noto negli Usa per le sue posizioni no-vax, ha prestato giuramento come nuovo Segretario alla Salute in una cerimonia alla Casa Bianca a cui ha partecipato anche il presidente Donald Trump.

"Il nostro piano prevede una trasparenza radicale e il ritorno al gold standard della scienza", ha dichiarato Robert Kennedy Jr. dopo aver giurato. E Trump ha affermato: "Gli Stati Uniti spendono più soldi per l'assistenza sanitaria di qualsiasi altro paese sulla Terra ma ci ammaliamo ogni anno di più. Non siamo in salute come i paesi che spendono una frazione di quello che spendiamo noi quindi c'è qualcosa che non va e lui scoprirà che cos'è".