Usa, Liz Cheney con Harris: mai votato Dem ma ora sono con Kamala

Ripon (Wisconsin), 3 ott. (askanews) - L'ex deputata repubblicana Liz Cheney si è unita alla vicepresidente Kamala Harris, candidata democratica alla Casa Bianca, in un comizio a Ripon, in Wisconsin.

La figlia dell'ex vicepresidente conservatore Dick Cheney ha chiesto ai repubblicani moderati e agli indipendenti di anteporre il patriottismo alla partigianeria parlando in un luogo simbolico, quello di nascita del partito Repubblicano nel 1854.

È la prima volta che Harris e Cheney sono insieme nella campagna elettorale. Sia lei che suo padre si sono schierati a favore dei dem, invitando i membri del partito a non votare per Donald Trump. "Non ho mai votato per un democratico - ha detto Cheney - ma quest'anno sono orgogliosa di votare per la vicepresidente Kamala Harris".

"In questo Paese, secondo la nostra Costituzione, il nostro presidente ha il particolare obbligo solenne di assicurare e garantire il trasferimento pacifico del potere - ha aggiunto - ogni presidente della nostra storia ha adempiuto a questo dovere, ogni presidente fino a Donald Trump". E Harris ha ringraziato: "Un profondo onore per me avere il suo sostegno".