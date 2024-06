Usa, Biden vede il figlio Hunter poche ore dopo la condanna

Roma, 12 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha abbracciato e trascorso diversi minuti con suo figlio Hunter sulla pista di atterraggio in Delaware, poche ore dopo la condanna in tribunale dello stesso Hunter per aver acquistato e posseduto una pistola, mentre faceva uso di sostanze stupefacenti.

Il presidente ha trascorso diversi minuti con lui, sua moglie Melissa e il loro figlio Beau.

Il verdetto è arrivato mentre Biden è in corsa per la rielezione alle presidenziali; il presidente democratico ha cambiato il suo programma per volare a Wilmington, dove si è tenuto il processo. Hunter era in attesa sulla pista quando il Marine One è atterrato alla base della Guardia Nazionale Aerea e ha ricevuto un caloroso abbraccio dal padre 81enne, che, in una dichiarazione rilasciata subito dopo la condanna, ha espresso il suo "amore e sostegno" per il figlio.