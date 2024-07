Usa, Biden ribadisce il sostegno a Kamala Harris: è forte e capace

Washington, 25 lug. (askanews) - Riapparso in pubblico per la prima volto dopo l'annuncio del ritiro nella corsa alla Casa Bianca, il presidente Usa Joe Biden ha ribadito il suo sostegno alla vice Kamala Harris, in vista della convention che dovrebbe ufficializzarne la nomination a candidata dem contro Donald Trump al suo posto alle prossime elezioni presidenziali.

Nel suo discorso di addio, parlando di Harris, Biden ha dichiarato: "Ha dimostrato di essere forte, è capace. Lei è una partner incredibile per me e una degna leader del nostro Paese. La scelta ora spetta a voi, popolo americano".