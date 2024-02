Usa 2024, Trump vince caucus repubblicano in stato Nevada

Milano, 9 feb. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto il caucus repubblicano nello stato del Nevada, in vista della nomina per le elezioni presidenziali del 2024.

L'unico avversario di Trump in Nevada era Ryan Binkley, un politico poco conosciuto. All'ex presidente è andato il 97,6 per cento dei voti, mentre Binkley, un pastore del Texas, ha ottenuto il 2,4 per cento delle preferenze.

La rivale più pericolosa, l'ex governatrice della Carolina del Sud - ed ex ambasciatrice americana all'Onu - Nikki Haley, questa volta ha evitato la sfida diretta con

"È stato un giorno fantastico, è stata una serata fantastica. Si spera che la Corte Suprema faccia qualcosa in termini di aiuto al nostro Paese e di preservazione della democrazia. Dobbiamo preservare la nostra democrazia".

"Speriamo che la decisione sia molto importante, ma non c'è mai stato nulla di simile nei sondaggi. Siamo in testa a tutti. Lo siamo proprio adesso. C'è un modo per indire le elezioni per martedì prossimo?", ha scherzato Trump.

La Corte Suprema degli Stati Uniti dovrà decidere in merito alla sentenza con cui lo stato del Colorado ha escluso Donald Trump dalla corsa alle primarie per la Casa Bianca. Il 14° emendamento vieta agli ex "funzionari degli Stati Uniti" che hanno giurato di "sostenere" la Costituzione e "si sono impegnati in un'insurrezione o ribellione" contro gli Stati Uniti di ricoprire "qualsiasi incarico". Trump è stato considerato un insurrezionalista dai giudici del Colorado.