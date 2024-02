Kiev, 24 feb. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata alla stazione di Kiev, in Ucraina, per celebrare l'anniversario del secondo anno di guerra della Russia contro l'Ucraina e "per celebrare la straordinaria resistenza del popolo ucraino", secondo il suo account sui social media.

L'Ucraina ospiterà la riunione del G7 nel complesso di Santa Sofia. Al summit, a guida italiana, parteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.