Urne aperte per presidenziali in Ruanda, Kagame verso quarto mandato

Roma, 15 lug. (askanews) - Gli elettori ruandesi si recano alle urne per eleggere il nuovo presidente e i membri della Camera bassa del parlamento. I seggi sono stati aperti alle 7 e chiuderanno alle 15 di lunedì 15 luglio.

Il principale candidato alla presidenza è Paul Kagame, presidente in carica da lungo tempo, che rappresenta il Fronte patriottico ruandese al potere ed è ora in corsa per un quarto mandato.

Kagame è sfidato da due rivali: Frank Habineza del Partito verde democratico liberale e il candidato presidenziale indipendente Philippe Mpayimana.

Kagame ricopre la carica più importante del paese dell'Africa orientale dall'aprile 2000. Nel 2015 si è tenuto un referendum per "resettare" il suo mandato e consentire al 66enne di entrare in carica per la terza volta consecutiva, con diritto di essere eletto altre due volte per un mandato combinato che terminerà nel 2034.