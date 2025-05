Unrwa contro Usa: indecoroso caos aiuti a Gaza, distrae da atrocità

Tokyo, 28 mag. (askanews) - Il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha attaccato il nuovo modello di aiuti sostenuto dagli Stati Uniti a Gaza, che non passa attraverso le strutture Onu, il giorno dopo le scene caotiche durante una distribuzione di cibo, in cui sono rimaste ferite 47 persone. "Credo che sia uno spreco di risorse e una distrazione dalle atrocità", ha dichiarato il capo dell'Unrwa Philippe Lazzarini ai giornalisti in Giappone. "Si sta avvicinando alla carestia, quindi gli operatori umanitari devono essere autorizzati a svolgere il loro lavoro salvavita adesso".

"Prima avevamo 400 luoghi di distribuzione, centri a Gaza Con questo nuovo sistema, stiamo parlando di tre o quattro posti di distribuzione al massimo. Quindi è anche un modo per incitare le persone a sfollare con la forza per ottenere assistenza umanitaria", ha spiegato. "Avevamo previsto che con questo hub alle persone sarebbe stato chiesto di camminare per chilometri, cosa che sembra essere avvenuta, aspettando lunghe ore sotto il sole, in attesa di essere controllati e autorizzati".