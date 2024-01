Xiamen (Cina), 10 gen. (askanews) - Dei turisti posano per una fotografia davanti a un'insegna gigantesca che rappresenta le lettere che compongono le parole "Unificare la Cina". La scritta in rosso mastodontica è comparsa a Xiamen, sul lato cinese dello Stretto di Taiwan, ed è rivolta a chi abita sull'altra riva. Sabato 13 gennaio 2024 sono in programma le elezioni presidenziali sull'isola de facto indipendente ma che la Cina considera suo territorio.