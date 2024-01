Una stella per Willem Dafoe: mai stata un'ambizione ma è bellissimo!

Roma, 9 gen. (askanews) - Anche per Willem Dafoe una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. L'attore americano ha festeggiato insieme ai colleghi e amici Patricia Arquette, Mark Ruffalo, Pedro Pascal e al regista Wim Wenders. Accanto a lui anche la moglie, la regista e produttrice italiana Giada Colagrande.

"Questo è parte dell'intera storia di Hollywood, dell'intera storia del cinema , dell'intera storia di Los Angeles - ha detto l'attore 68enne - è uno strano girotondo, è qualcosa di cui non sapevo che avrei mai fatto parte, ma ne sono diventato parte; non è mai stata un'ambizione, ma ora che sono qui, è bellissimo".

Dafoe nella sua carriera ha recitato in oltre cento film: da "I cancelli del cielo" di Michael Cimino a "L'ultima tentazione di Cristo" di Martin Scorsese, da "Così lontano così vicino" di Wim Wenders a "Il paziente inglese" di Anthony Minghella. È stato il celebre Norman Osborn/Goblin nello "Spider-Man" di Sam Raimi; amato da Wes Anderson per cui ha recitato in tanti film, incredibile protagonista di un film su Vincent van Gogh con cui ha vinto la Coppa Volpi a Venezia, è stato candidato quattro volte all'Oscar. Tra le sue ultime interpretazione c'è "Poor Things" di Yorgos Lanthimos, che ha appena vinto ai Golden Globe come miglior commedia.